Piazza Manin prosegue lo sgombero delle bancarelle e il sindaco annuncia | A fine lavori saranno 12

A Piazza Manin si prosegue con lo sgombero delle bancarelle, dopo un contenzioso tra i commercianti e il Comune. Attualmente, i bancarellai stanno smantellando le strutture, in un processo che si concluderà con il rinnovamento dell’area. Il sindaco ha annunciato che, al termine dei lavori, saranno presenti 12 bancarelle. La vicenda si inserisce in un percorso di riqualificazione e regolamentazione dello spazio pubblico.

In queste ore i bancarellai di piazza Manin stanno smantellando le loro strutture, dopo il contenzioso amministrativo avuto con il Comune per cui in un primo momento, su decreto del presidente del Tar, i commercianti avevano ottenuto la sospensiva all'ordinanza comunale di sgombero, ripristinata dopo due giorni con un secondo decreto del Tar a seguito di un'istanza di revoca presentata dall'amministrazione pisana. Andranno perciò avanti i lavori di edilizia nella piazza, ultimo lotto del più ampio progetto di riqualificazione del percorso turistico tra via Pietrasantina e la Torre, da portare a termine entro il 31 marzo su scadenza tassativa del PNRR (5,8 milioni di euro il costo del finanziamento).

Piazza Manin, dopo il pronunciamento del Tar partite le operazioni di rimozione delle bancarelle - facebook.com facebook

