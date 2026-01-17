Piano sosta sempre nel mirino | Invece di aumentare le tariffe bisogna ridurre l’aggio di Azimut
Durante una conferenza stampa, La Pigna, rappresentata da Veronica Verlicchi, ha sottolineato l'importanza di riconsiderare le tariffe di sosta. Invece di aumentare i costi per gli utenti, si propone di ridurre l’aggio riconosciuto ad Azimut, con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio tra servizi offerti e tariffe applicate. Questa proposta mira a trovare soluzioni più eque e sostenibili per tutti gli operatori coinvolti.
Invece di aumentare il costo della sosta, ridurre l’aggio riconosciuto ad Azimut. È questa la strada indicata ieri in conferenza stampa da La Pigna e illustrata da Veronica Verlicchi. Attualmente, infatti, dei 2,79 milioni incassati dalle strisce blu, la metà, 1,395 milioni, vanno ad Azimut. "Applicando un aggio del 35% e non del 50% come accade oggi - ha spiegato Veronica Verlicchi – le casse comunali si ritroverebbero un tesoretto di 418.500 euro che potrebbe andare a rimpinguare le casse comunali". Poi, certo, le tariffe della sosta possono essere aumentate, ma nel limite dell’incremento dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
