Durante una conferenza stampa, La Pigna, rappresentata da Veronica Verlicchi, ha sottolineato l'importanza di riconsiderare le tariffe di sosta. Invece di aumentare i costi per gli utenti, si propone di ridurre l’aggio riconosciuto ad Azimut, con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio tra servizi offerti e tariffe applicate. Questa proposta mira a trovare soluzioni più eque e sostenibili per tutti gli operatori coinvolti.

Invece di aumentare il costo della sosta, ridurre l’aggio riconosciuto ad Azimut. È questa la strada indicata ieri in conferenza stampa da La Pigna e illustrata da Veronica Verlicchi. Attualmente, infatti, dei 2,79 milioni incassati dalle strisce blu, la metà, 1,395 milioni, vanno ad Azimut. "Applicando un aggio del 35% e non del 50% come accade oggi - ha spiegato Veronica Verlicchi – le casse comunali si ritroverebbero un tesoretto di 418.500 euro che potrebbe andare a rimpinguare le casse comunali". Poi, certo, le tariffe della sosta possono essere aumentate, ma nel limite dell’incremento dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano sosta sempre nel mirino: "Invece di aumentare le tariffe bisogna ridurre l’aggio di Azimut"

Leggi anche: Piano sosta nel mirino di Fd’I: "Cittadini non coinvolti, ci pensiamo noi con una petizione"

Leggi anche: Assist alle compagnie telefoniche che vogliono aumentare le tariffe: l’emendamento di Forza Italia al ddl Concorrenza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Piano sosta sempre nel mirino: Invece di aumentare le tariffe bisogna ridurre l’aggio di Azimut.

Cambia il piano sosta, più posti gratis - Imola, 17 ottobre 2025 – A meno di un anno dalle precedenti modifiche, il Comune cambia ancora il piano della sosta a pagamento in città. ilrestodelcarlino.it

Piano della sosta, in vigore le modifiche a Tolentino. Nella zona rossa due ore sono gratuite - Sono stati disattivati i parcometri nei parcheggi di struttura, Foro Boario, Filzi e Matteotti, che prima erano a pagamento mentre ora sono gratis. corriereadriatico.it

Nuovo piano della sosta, la Lega attacca: «Scelta ideologica che penalizza i veronesi» Dura presa di posizione della Lega contro il nuovo piano della sosta del Comune di Verona. A bocciarlo senza appello sono Paolo Borchia, segretario provinciale del pa - facebook.com facebook

Il Comune prepara il 'Piano Sosta', il Comitato No Brt: "Previsti nuovi parcheggi nel Municipio II" x.com