Piano contro le barriere Marchetti | Troppi ritardi

Il Piano contro le barriere architettoniche, presentato dalla Giunta e in fase di discussione, rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità in città. Dopo anni di immobilismo e ritardi, l’approvazione definitiva in Consiglio comunale è prevista per la prossima settimana. Il progetto, accolto con favore da alcuni esponenti politici, mira a ridurre le barriere e favorire l’inclusione di tutti i cittadini.

"Un passo avanti dopo anni di immobilismo". Il leghista Daniele Marchetti saluta così l’imminente approdo in commissione, propedeutico all’approvazione definitiva in Consiglio comunale attesa la prossima settimana, del Piano eliminazione delle barriere architettoniche messo a punto dalla Giunta e presentato nei mesi scorsi alla città. "Si tratta di una battaglia che porto avanti da tempo – sottolinea Marchetti – tanto che già nel 2018 venne approvato un atto di indirizzo sul tema. Da allora, però, non si è registrato alcun progresso concreto, nonostante l’importanza strategica di uno strumento come il Peba". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano contro le barriere. Marchetti: "Troppi ritardi" Leggi anche: Zazzaroni e Marchetti svelano il piano dell’Inter: «Quali saranno le mosse nerazzurre a gennaio» Leggi anche: Rebus raccolta rifiuti. La protesta in Comune: "Troppi ritardi e disservizi" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Piano contro le barriere. Marchetti: Troppi ritardi. Ha preso avvio l’iter per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) della città di Aosta... - facebook.com facebook Aosta, incontro per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.