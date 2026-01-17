Perde la pensione per il secondo lavoro segreto condannato a restituire le mensilità indebitamente percepite

In presenza di un secondo lavoro non dichiarato al momento della richiesta di pensione, le autorità possono considerarlo come dolo. Ciò comporta la perdita della pensione e l’obbligo di restituire le somme percepite indebitamente. È importante essere trasparenti nelle dichiarazioni, poiché il silenzio può portare a conseguenze legali e finanziarie significative.

Il silenzio su un secondo lavoro in corso, quando si fa domanda di pensione, equivale a dolo e non permette di trattenere i soldi percepiti indebitamente. Lo ha stabilito la Corte dei conti dell’Umbria, con una sentenza che risolve una complessa vertenza pensionistica tra un ex dipendente di Poste Italiane e l’Inps. La vicenda ha origine nel 2009, quando l’uomo presenta domanda di pensionamento all’allora Ipost (l’ente previdenziale del gruppo Poste), dichiarando la cessazione del servizio dal 1° gennaio 2010. In quella stessa domanda, tuttavia, omise completamente di indicare che, dal 2006, era già titolare di un altro rapporto di lavoro part-time con una società privata, rapporto che proseguì ininterrottamente fino al 28 febbraio 2017. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Medico gettonista “furbetto” condannato a restituire 28mila euro

Leggi anche: Il medico gettonista "furbetto" condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Assegno di inclusione 2026: quanto vale, come si ottiene e i requisiti per ottenerlo; Lavoro, operaio perde la vita mentre sistema una pressa per i rifiuti: è il terzo incidente mortale in Veneto in pochi giorni; In corsia fino a 72 anni: il via libera per i medici con un emendamento; Lavoro, a novembre disoccupazione in calo al 5,7% ma ci sono 34mila occupati in meno.

Sindaco perde il lavoro, lo assume il panettiere - Il sindaco di un Comune trevigiano perde il lavoro, ad un anno della pensione, e trova un aiuto da un suo concittadino che lo assume nella panetteria del paese. ansa.it

Come andare in pensione nel 2026, i requisiti per lasciare il lavoro: cosa cambia - Pensioni 2026: tutte le soluzioni per lasciare il lavoro prima dell’adeguamento automatico, dagli anticipi pensionistici ai lavori gravosi ... quifinanza.it