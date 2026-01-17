Perde la pensione per il secondo lavoro segreto condannato a restituire le mensilità indebitamente percepite
In presenza di un secondo lavoro non dichiarato al momento della richiesta di pensione, le autorità possono considerarlo come dolo. Ciò comporta la perdita della pensione e l’obbligo di restituire le somme percepite indebitamente. È importante essere trasparenti nelle dichiarazioni, poiché il silenzio può portare a conseguenze legali e finanziarie significative.
Il silenzio su un secondo lavoro in corso, quando si fa domanda di pensione, equivale a dolo e non permette di trattenere i soldi percepiti indebitamente. Lo ha stabilito la Corte dei conti dell’Umbria, con una sentenza che risolve una complessa vertenza pensionistica tra un ex dipendente di Poste Italiane e l’Inps. La vicenda ha origine nel 2009, quando l’uomo presenta domanda di pensionamento all’allora Ipost (l’ente previdenziale del gruppo Poste), dichiarando la cessazione del servizio dal 1° gennaio 2010. In quella stessa domanda, tuttavia, omise completamente di indicare che, dal 2006, era già titolare di un altro rapporto di lavoro part-time con una società privata, rapporto che proseguì ininterrottamente fino al 28 febbraio 2017. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
