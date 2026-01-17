Percorso Verde occupati abusivamente alcuni locali di una struttura | molti i danni

È stata segnalata una nuova occupazione abusiva di alcuni locali di una struttura, con conseguenti danni significativi. La situazione è stata comunicata dal consigliere comunale Edoardo Gentili, che ha informato l’assessore alla sicurezza Antonio Donato. Restano in corso le verifiche per identificare i responsabili e valutare eventuali interventi.

Nuova occupazione abusiva da parte di alcuni soggetti non ancora identificati. L'allarme è scattato dopo la segnalazione del consigliere comunale, Edoardo Gentili, che ha allertato il consigliere comunale con delega alla sicurezza Antonio Donato. L'occupazione abusiva è stata effettuata a danno di una struttura gestita da privati in un’area del Percorso Verde, dove sono stati rilevati danneggiamenti e utilizzo improprio di alcuni locali. Grazie all’intervento rapido della Polizia Locale e al contatto immediato dell’amministrazione comunale con il gestore dell’area, la situazione è stata risolta, con la chiusura degli spazi interessati dall'occupazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

