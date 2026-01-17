Perché riscoprire Robert Crumb un illustratore che lottava contro la povertà etica ed estetica della società

Robert Crumb è uno degli illustratori più influenti del XX secolo, noto per il suo stile unico e la capacità di esprimere con sincerità le tensioni sociali del suo tempo. Riscoprirlo significa approfondire un artista che ha sfidato le convenzioni estetiche e morali della società, portando alla luce tematiche profonde attraverso la sua arte. Una riflessione sul suo contributo ai linguaggi visivi e alla critica culturale.

Da decenni Robert Crumb è una presenza ricorrente nei suoi stessi fumetti e in quelli realizzati insieme alla ex moglie, l'illustratrice Aline Kominsky, scomparsa nel 2022. In quelle pagine l'artista americano si mette a nudo con ironia, ridendo di sé mentre condivide con i lettori passioni, fobie e un'analisi spietata dell'indigenza etica ed estetica della società contemporanea. Eppure, nonostante questa apparente esposizione pubblica, poche figure sono più riservate e gelose della propria privacy di Robert Crumb.

