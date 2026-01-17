Perché questo lago italiano è considerato uno dei più pericolosi d’Europa | corri un rischio a visitarlo

Questo lago italiano, noto per le sue esalazioni tossiche e il suo passato come uno dei più pericolosi d’Europa, rappresenta oggi un’area di interesse industriale. La sua storia, ricca di miti e studi scientifici, testimonia i rischi associati alle sue caratteristiche vulcaniche. Visitare questa zona implica consapevolezza dei potenziali pericoli, che derivano sia dalle sue proprietà naturali sia dal contesto attuale.

In passato fu temuto per le sue esalazioni letali e i miti antichi. Oggi l'area è un polo industriale strategico Questo specchio d'acqua vulcanico, un tempo tra i più pericolosi d'Italia, ha da sempre suscitato timore e meraviglia, avvolto in un alone di mistero che si intreccia con antiche credenze e studi scientifici di rilievo. Un lago unico nel suo genere Oggi, grazie a un imponente intervento industriale, il lago non esiste più nella sua forma originaria, trasformato in una risorsa energetica strategica. Un lago dall'origine vulcanica e dall'alone mitico. Il Lago di Naftia, situato nell'area di contrada Rocchicella, nel territorio del comune di Mineo, in provincia di Catania, era un bacino naturale di acqua sulfurea noto fin dall'antichità come il lago dei Palici.

