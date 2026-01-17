Perché non dovete perdervi il nuovo film di Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino torna al cinema con “La grazia”, un film che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia 2025. Dal 15 gennaio sarà nelle sale italiane, offrendo una nuova occasione di riflettere sulla sua poetica e sul suo modo di raccontare storie profonde e visivamente curate. Un appuntamento da non perdere per chi apprezza il cinema d’autore e la capacità di Sorrentino di creare atmosfere evocative.

Paolo Sorrentino torna al cinema. Lo fa con “La grazia”, film che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia 2025 e ora approda nelle sale italiane dal 15 gennaio. È una complessa, intensa e sensibile riflessione sulla vita, sul dubbio, sul ricordo, sull'amore, sul tradimento, sull'integrità morale. Non si smentisce, in quanto a bravura, il regista partenopeo con questo film che vede protagonista, oltre ad Anna Ferzetti, il suo grande alleato Toni Servillo. Ormai sono alla loro settima collaborazione sul grande schermo e giurano di non avere mai avuto un diverbio. “Il nostro è un amore incondizionato”, ci hanno svelato in un incontro stampa e a vederli insieme sembra proprio sia così. 🔗 Leggi su Today.it

