Perché l' Islanda teme di essere la prossima dopo la Groenlandia
In queste ore, l’Islanda si confronta con preoccupazioni crescenti riguardo al proprio futuro, simili a quelli della Groenlandia. Roberto Luigi Pagani, scrittore e docente, analizza il sentimento dominante nella “terra di ghiaccio”, offrendo una prospettiva chiara e approfondita sul contesto attuale e sulle sfide che questa nazione affronta. Un’analisi sobria e informativa per comprendere meglio le tensioni e le dinamiche in gioco.
Roberto Luigi Pagani ("Un italiano in Islanda"), scrittore e docente, spiega il sentimento dominante in queste ore nella "terra di ghiaccio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Le mire di Trump sulla Groenlandia riavvicinano l’Islanda all’Unione europea
Perché Trump vuole la Groenlandia
