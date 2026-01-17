Perche l’accordo sui semiconduttori Usa-Taipei non è solo commercio

L’accordo tra Stati Uniti e Taiwan sui semiconduttori riguarda più di semplici questioni commerciali. La riduzione dei dazi al 15% e gli ingenti investimenti mirano a rafforzare la produzione interna di chip, con implicazioni strategiche e industriali. Questa intesa segna un passo importante nelle relazioni economiche e geopolitiche tra i due paesi, sottolineando l’importanza dei semiconduttori come elemento chiave nel panorama globale.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver accettato di ridurre al 15% i dazi doganali sui beni provenienti da Taiwan, in cambio di centinaia di miliardi di dollari di investimenti volti a incrementare la produzione nazionale di semiconduttori. Il dipartimento del Commercio ha fatto sapere giovedì che le aziende di semiconduttori e tecnologia dell’isola si sono impegnate in “nuovi investimenti diretti” per un valore monstre di almeno 250 miliardi di dollari, accompagnati da altri 250 miliardi in garanzie di credito. L’accordo prevede anche esenzioni dai dazi doganali per le aziende di semiconduttori taiwanesi che investono negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

