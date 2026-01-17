Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, la Generazione Z preferisce abbandonare i tradizionali cappelli invernali, optando invece per le sciarpe da mettere in testa. Questa tendenza offre una soluzione funzionale e stilosa per affrontare le basse temperature, mantenendo un aspetto giovane e alla moda. Un cambiamento che riflette le nuove preferenze di stile, privilegiate tra praticità e originalità, nel rispetto di un approccio sobrio e consapevole alla moda.

Diciamo definitivamente addio ai cappelli per l'inverno, ora la sciarpa si indossa in testa per proteggersi dal freddo. Come nasce il nuovo trend che fa impazzire la GenZ. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La rivincita dell’errore: perché le foto sbagliate sono diventate una nuova manìa

Leggi anche: Fluffy e furry, le ciabatte indossate da Vanessa Incontrada sono la nostra nuova ossessione dell’inverno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.