Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Negli ultimi tempi, la Generazione Z preferisce abbandonare i tradizionali cappelli invernali, optando invece per le sciarpe da mettere in testa. Questa tendenza offre una soluzione funzionale e stilosa per affrontare le basse temperature, mantenendo un aspetto giovane e alla moda. Un cambiamento che riflette le nuove preferenze di stile, privilegiate tra praticità e originalità, nel rispetto di un approccio sobrio e consapevole alla moda.
Diciamo definitivamente addio ai cappelli per l'inverno, ora la sciarpa si indossa in testa per proteggersi dal freddo. Come nasce il nuovo trend che fa impazzire la GenZ. 🔗 Leggi su Fanpage.it
