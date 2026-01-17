Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa

Negli ultimi tempi, la Generazione Z preferisce abbandonare i tradizionali cappelli invernali, optando invece per le sciarpe da mettere in testa. Questa tendenza offre una soluzione funzionale e stilosa per affrontare le basse temperature, mantenendo un aspetto giovane e alla moda. Un cambiamento che riflette le nuove preferenze di stile, privilegiate tra praticità e originalità, nel rispetto di un approccio sobrio e consapevole alla moda.

