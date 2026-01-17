Perché il Viminale vuole punire i Vigili del fuoco che si inginocchiarono per Gaza

Il Viminale ha avviato una contestazione disciplinare contro alcuni Vigili del fuoco, accusati di aver violato le norme di comportamento istituzionale durante una manifestazione a Pisa il 22 settembre 2025. La questione riguarda il gesto di inginocchiarsi in solidarietà con le vittime di Gaza, considerato dal dipartimento come un atto che avrebbe potuto compromettere l’immagine e la neutralità del Corpo.

