Perché il ciclamino sia rigoglioso i trucchi dei vivaisti

Il ciclamino è una delle piante più apprezzate per decorare balconi e terrazze durante la stagione fredda. Per mantenere la sua bellezza e favorire una crescita rigogliosa, è importante conoscere alcune tecniche pratiche e consigli dai vivaisti esperti. In questa guida, scoprirai i principali trucchi per prendersi cura del ciclamino e garantirne la salute nel tempo.

Se c’è una pianta che abbonda sui balconi e le terrazze in questo periodo è il ciclamino, con i suoi colori fucsia, bianco o rosso, rallegra le giornate fredde. È facile da accudire anche per chi non ha il pollice verde. Basta prendersene cura nel modo corretto, spiegano i vivaisti, e il ciclamino può esprimere la sua bellezza durante tutto l’anno. Quando le temperature diventano molto rigide potete trasferirlo in un luogo umido e lontano dalla luce diretta. In un ambiente non secco, la pianta regalerà un tocco in più ad ogni stanza. Il ciclamino è una pianta che ama stare in un terriccio sempre umido, mai secco. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Mendoza Juve: perché sia i bianconeri sia il Napoli vogliono il giovane playmaker dell’Elche. E chi è in vantaggio… Leggi anche: Perché i capelli dopo il parrucchiere rimangono puliti più a lungo? Basta usare questi trucchi anche a casa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vivai Brugna Ss Agricola. Giulio Cercato · Style (Instrumental). Perché il tuo ciclamino è diventato brutto Non vuole il caldo, va messo fuori È una pianta che non vuole troppa acqua, terreno umido sì, ma mai fradicio Non vuole il sole diretto in estate Co - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.