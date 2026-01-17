Perché è stato deciso che Bologna-Fiorentina si giocherà a poche ore dalla morte di Rocco Commisso

La decisione di disputare la partita Bologna-Fiorentina, nonostante la recente scomparsa del presidente Rocco Commisso, riflette il rispetto per gli impegni sportivi e la volontà di onorare la memoria del dirigente. La scelta è stata presa considerando l’importanza dell’incontro e il rispetto per i tifosi e le istituzioni coinvolte, mantenendo un approccio sobrio e responsabile in un momento di lutto.

