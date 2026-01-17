Perché è importante scegliere l’ora di religione a scuola Lettera

L'ora di religione a scuola rappresenta un'opportunità per riflettere sui valori culturali e morali della società. Per molti studenti, è un momento di approfondimento e di crescita personale, favorendo un approccio critico e consapevole. La scelta di seguire questa materia permette di esplorare diverse tradizioni e di sviluppare un senso di rispetto e comprensione verso il mondo che ci circonda.

Inviata da Nicola Incampo – Ogni anno, quando arriva il momento dell'iscrizione, molti studenti si trovano di fronte alla stessa domanda: "Vuoi avvalerti dell'insegnamento della religione cattolica?" Alcuni rispondono d'istinto, altri ci pensano su, altri ancora non sanno bene cosa comporti questa scelta. Eppure, l'ora di religione – spesso sottovalutata o vista come una pausa dalle materie più "pesanti" – rappresenta un'occasione formativa unica, capace di unire cultura, riflessione e dialogo. In un mondo dominato dalla fretta, dai social e dalle informazioni che scorrono a velocità impressionante, fermarsi a riflettere diventa un lusso raro.

