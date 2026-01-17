Pera Toons oltre i record c'è molto di più | chi è l'autore dei fumetti da record
Pera Toons è un autore di fumetti che ha raggiunto risultati notevoli nel settore, con oltre 2 milioni di copie vendute. La sua produzione ha suscitato grande interesse, distinguendosi per la capacità di coinvolgere un vasto pubblico. In questa introduzione, esploreremo chi si cela dietro questo successo, analizzando i traguardi e le caratteristiche che hanno reso Pera Toons un protagonista del panorama editoriale.
Numeri, dati, record: tutto quello che c'è da sapere su Pera Toons, un autore capace di superare i 2 milioni di copie vendute e di diventare in tempi piuttosto brevi un fenomeno editoriale. Dai fumetti ai social, fino alla serie animata prodotta dalla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'annuncio a Più Libri Più Liberi: Alessandro Perugini porta su Rai Gulp e RaiPlay 46 mini-episodi prodotti con Tunué e Rai Kids. Minimalismo grafico, battute e giochi di ... - A Più Libri Più Liberi, davanti a un auditorium gremito di bambini più indiavolati del pubblico di un concerto metal, è arrivato l’annuncio: il fumettista Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, è ... ilfoglio.it
