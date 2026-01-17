Pensioni niente rivalutazione a febbraio | pensionati presi in giro

A febbraio, le pensioni non subiranno alcuna rivalutazione. Dopo un periodo di attese e comunicazioni contrastanti, è stato confermato che, anche quest’anno, non ci saranno aumenti automatici per i pensionati nel secondo mese. Questa mancanza di adeguamento ha suscitato delusione tra gli interessati, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel mantenere il potere d'acquisto delle pensioni in assenza di aggiornamenti ufficiali.

Nessun nuovo aumento delle pensioni a febbraio. Dopo settimane di aspettative e comunicazioni poco chiare, per molti pensionati arriva la conferma che nel secondo mese dell'anno non scatterà alcuna rivalutazione aggiuntiva. Un chiarimento che lascia l'amaro in bocca a chi sperava in un adeguamento immediato dell'assegno, soprattutto in una fase segnata dall'aumento del costo della vita. La rivalutazione c'è già stata, ma a gennaio. Il punto centrale è uno solo: la rivalutazione delle pensioni è già stata applicata nel cedolino di gennaio. Per il 2026 l'adeguamento all'inflazione è stato fissato all' 1,4%, sulla base dei dati definitivi dell'anno precedente.

Pensioni, a febbraio gli effetti della rivalutazione: le tabelle con gli aumenti per fasce - Smaltiti gli effetti negativi del conguaglio per il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2025 sul rateo di gennaio, per oltre 20 milioni di pensionati ... corriereadriatico.it

Pensioni febbraio 2026/ Novità sull’IRPEF, come cambia e per chi - Pensioni febbraio 2026 con novità su conguagli fiscali, arretrati e riforma IRPEF. ilsussidiario.net

?Pensioni 2026 ? Ecco le Date degli Aumenti ? Rivalutazione, Irpef, Arretrati e Bonus!

PENSIONI. LA PEREQUAZIONE 2026. Intervista a Carolina Cagossi, della Segreteria provinciale SPI CGIL sulla percentuale di rivalutazione degli assegni pensionistici fissata per il 2026 all'1,4% dal decreto del Governo. E dal 2027 si andrà in pensione semp - facebook.com facebook

