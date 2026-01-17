In Pennsylvania, un bambino di 11 anni ha sparato al padre dopo che questi gli aveva confiscato la Nintendo Switch. La vicenda ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita e grave, sollevando questioni sulla sicurezza e il controllo delle armi tra minori. Un episodio che evidenzia l’importanza di affrontare con attenzione il rapporto tra uso dei videogiochi, disciplina e strumenti di difesa in famiglia.

Una vicenda ai limiti della realtà consumatasi in Pennsylvania, negli Stati Uniti, dove un bambino di appena 11 anni ha impugnato una pistola per sparare al padre dopo che gli aveva confiscato la Nintendo Switch. Un episodio sconcertante che ha preso luogo nella contea di Perry. Immediata la chiamata d’emergenza che ha smobilitato la polizia arrivata sul posto di notte, trovando Douglas Dietz, 42 anni, morto nel letto. Uno scoppio assordate che ha risuonato nel silenzio della notte tanto da svegliare la moglie. Impaurita, ha provato a scuotere Dietz, senza però ottenere alcuna risposta. Quindi, la terribile realizzazione di quanto fosse accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pennsylvania, a 11 anni spara e uccide il padre: gli aveva confiscato il videogioco

