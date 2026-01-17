Pedrosa | Stoner assurdo | era veloce senza allenarsi

Dani Pedrosa commenta i recenti sviluppi nel mondo del motociclismo, evidenziando la straordinaria velocità di Casey Stoner senza allenamenti intensivi. Il pilota spagnolo analizza i progressi della KTM RC16, la crescita di Acosta e le prospettive future del team dopo l'acquisizione da parte di Bajaj, offrendo uno sguardo equilibrato sulle sfide e opportunità nel campionato MotoGP.

Pedrosa parla dei progressi della Ktm RC16, della crescita di Acosta e del futuro del team dopo l'acquisizione da parte di Bajaj. Tra il ruolo di collaudatore, possibili wild card e la vita fuori dalla pista, lo spagnolo ricorda anche Casey Stoner, talento unico della MotoGP ed ex compagno di squadra. Ma anche Stoner in passato ha avuto lodi per Daniel Ci sono piloti che hanno vinto tutto e piloti che, pur senza avere conquistato il titolo iridato della classe regina, hanno lasciato un segno profondo. Daniel Pedrosa appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Talento purissimo, velocissimo, meticoloso, capace di correre contro avversari più grandi e più forti fisicamente pagando spesso un prezzo altissimo in termini di infortuni e occasioni mancate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

