Peculato e corruzione al Garante per la Privacy | si dimette Guido Scorza

Guido Scorza si è dimesso dal suo incarico di membro del Collegio del Garante per la Privacy, come comunicato tramite i suoi canali social. La decisione arriva in un momento di attenzione pubblica su temi legati al peculato e alla corruzione nell’ambito delle istituzioni di tutela della privacy. La sua uscita rappresenta una variazione significativa all’interno dell’organo di vigilanza, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla motivazione.

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo annuncia lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell’Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. "Ho deciso di fare un passo indietro nell’interesse del Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Sono stati cinque anni e mezzo bellissimi dalla parte giusta del mondo. Per ora grazie a tutte e a tutti ma arrivederci dalla stessa parte, quella dei diritti, delle libertà e della democrazia" ha detto Scorza commentando la decisione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

