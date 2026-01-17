Pd Salento scontro sulla Giunta | Record di voti ma esclusi Risposte dai vertici regionali

Il Pd nel Salento ha ottenuto un risultato elettorale record, ma si trova escluso dalla nuova Giunta regionale della Puglia. Questa situazione solleva dubbi e richiama l’attenzione sui criteri di inclusione nei vertici regionali. I leader del partito attendono risposte chiare dai vertici regionali, mentre il paradosso di un successo elettorale non tradotto in rappresentanza politica rimane al centro del dibattito.

Il segretario provinciale Luciano Marrocco non usa giri di parole: “Scelta incomprensibile nel merito e nel metodo”. Nonostante le 73mila preferenze, Lecce resta senza assessori dem. E c’è già aria di resa dei conti interna al partito LECCE – Una vittoria elettorale storica che si trasforma in un paradosso politico. La formazione della nuova Giunta regionale della Puglia scuote le fondamenta del Partito democratico salentino, che si ritrova escluso dal governo della Regione nonostante un consenso senza precedenti. Ieri, a margine della presentazione della nuova squadra di governo, l’ex sindaco di Gallipoli e già presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, ha usato tatto e diplomazia, dicendo, in buona sostanza, di accettare di buon grado un ruolo politico, quale quello di capogruppo del partito in Regione, discusso con il neopresidente Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Regionali 2025: i commenti di eletti, esclusi e dei vertici dei partiti Leggi anche: Regionali Puglia 2025, tutti i voti per provincia e le preferenze: nel Pd Minerva e Paolicelli sopra i 30mila voti, Pagliaro boom in FdI Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pd Salento, scontro sulla Giunta: “Record di voti, ma esclusi. Risposte dai vertici regionali” - Il segretario provinciale Luciano Marrocco non usa giri di parole: “Scelta incomprensibile nel merito e nel metodo”. lecceprima.it

Decaro tra sollievo e "spinta". La giunta, chi vince, chi perde e i nuovi equilibri. L'asse col M5s e lo schiaffo al Pd: cosa succede - Ma senza esagerare, perché ora c’è da correre a perdifiato, governare, divorare la Puglia da nord a ... msn.com

