Pazza riscoperta di un Léo Delibes dimenticato ed è tutta colpa del libretto

Léo Delibes, compositore francese del XIX secolo, è noto soprattutto per opere come Coppélia e Lakmé, che hanno lasciato un’impronta significativa nel balletto e nell’opera. Tuttavia, una recente riscoperta ha portato alla luce una composizione meno conosciuta, spesso trascurata a causa del libretto. Questa novità permette di apprezzare un lato più approfondito del compositore e di ampliare la conoscenza del suo patrimonio musicale.

Di Léo Delibes (1836-1891) i ballettomani conoscono Coppélia, gli operomani Lakmé e tutti il duetto “dei fiori” che ne è tratto, perché imperversa anche negli spot televisivi. Ovviamente da riscoprire c’è molto di più. Provvedono quei pazzi geniali del Palazzetto Bru Zane, il centro franco-veneziano per la musica romantica francese. Stavolta tocca allo sconosciutissimo Jean de Nivelle, un’opéra-comique del 1880 che all’epoca ebbe una discreta diffusione, anche internazionale, poi è desaparecida. Poiché c’è del metodo nella loro follia, i Bru Zane hanno ricostruito la partitura, ne hanno stabilito anche la versione con i dialoghi cantati e non recitati com’era d’uso per le opéra-comique esportate fuori dalla Francia (lo stesso destino di Carmen, insomma) e l’hanno eseguita mercoledì al Müpa di Budapest. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pazza riscoperta di un Léo Delibes dimenticato (ed è tutta colpa del libretto) Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 2 dicembre 2025: Ettore e Greta tremano.. ed è tutta colpa di un foto! Leggi anche: Alluvioni e frane nel Sud-Est Asiatico ed oltre 1300 vittime. E’ tutta colpa del cambiamento climatico? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pazza riscoperta di un Léo Delibes dimenticato (ed è tutta colpa del libretto) - comique “Jean de Nivelle” del compositore francese ricostruendone la partitura. ilfoglio.it

Sabato 17 gennaio, preparati per la serata più pazza e ritmata d'Italia! Al PalaBarTino arriva Sarabanda – La Sfida Musicale, l'evento dove la tua conoscenza delle hit diventa la tua arma vincente. Tuffati tra i grandi successi italiani e internazionali: indovina il ti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.