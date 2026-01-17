Paura durante Udinese-Inter ginocchio ko | piange dal dolore

Durante la partita tra Udinese e Inter, si è verificato un episodio preoccupante: un giocatore è rimasto a terra dolorante al ginocchio, visibilmente provato. La scena si è svolta nel corso del primo tempo, conclusosi con il vantaggio dell'Inter grazie a Lautaro Martinez. La squadra medica è intervenuta prontamente, mentre i tifosi e gli spettatori restano in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore coinvolto.

Brutta scena verso la fine della prima frazione di gara, con il centrocampista a terra con le mani sul volto Il primo tempo di Udinese-Inter è andato in archivio con il vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez. Una partita non semplicissima per la squadra di Chivu, che però è riuscita a sbloccarla grazie a una grande giocata del suo capitano, che ha messo insieme tecnica, fisico e precisione. Insomma, un po’ di tutto. I padroni di casa sono un po’ in difficoltà, anche se hanno avuto le loro occasioni ma di certo le assenze sono pesanti. In primis Zaniolo, costretto a operarsi e restare fuori qualche settimana, a cui si è aggiunta a gara in corso anche quella di Piotrowski, che preoccupa e non poco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Paura durante Udinese-Inter, ginocchio ko: piange dal dolore Leggi anche: Paura per Tommaso Leoni: caduta nello snowboardcross a Cervinia, dolore al ginocchio Leggi anche: Paura per Nikola Jokic: ginocchio sinistro ko contro Miami, Denver trema – Video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Paura in diretta a CN24TV: esplode bomba carta nel pre partita di Inter-Napoli | VIDEO; Chivu: Ho grande stima di Conte, questa gara può indirizzare la stagione! Vogliamo andare a +7, mai vista paura negli scontri diretti. Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni - I pronostici di Caressa e Zazzaroni per quanto riguarda Udinese- msn.com

Inter-Udinese, nerazzurri a caccia di conferme con Lautaro - Dopo la cinquina all’esordio, l’Inter di Chivu cerca conferme alla seconda giornata, dove è attesa dalla sfida contro un’Udinese fermata sul pareggio al debutto da un coriaceo Verona. gazzetta.it

FA PAURA L'ABBRACCIO O L'ADESIONE AL NO I giornali di Angelucci e il social welcometofavelas pubblicano le foto dei miei saluti a Elly Schlein e Giuseppe Conte durante l'evento pubblico organizzato dalla Cgil. E stigmatizzano i miei abbracci presenta - facebook.com facebook

Paura a Foggia, fantino cade durante una gara e viene travolto da un cavallo: è grave x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.