Pattinaggio di figura in arrivo modifiche del calendario e del regolamento? Le proposte

Il pattinaggio di figura potrebbe subire importanti modifiche al calendario e alle regole a partire dalla stagione 20272028. Le proposte in discussione mirano a rinnovare la disciplina in vista dei Giochi delle Alpi Francesi 2030, programmati per il quadriennio successivo. Queste variazioni potrebbero influenzare la programmazione e le strategie degli atleti, segnando un nuovo capitolo per questa disciplina sportiva.

Il pattinaggio di figura potrebbe vivere un sostanziale stravolgimento di calendario e di regolamento a partire dalla stagione 20272028 che, come sappiamo, sarà anche la seconda del nuovo quadriennio che porterà ai Giochi delle Alpi Francesi 2030. Durante questa settimana, contrassegnate dallo svolgimento dei Campionati Europei di Sheffield, sono emerse una serie di proposte che potrebbero cambiare (salvo approvazione nel Consiglio ISU) la programmazione degli atleti, complice l’introduzione di nuovi eventi e il posticipo delle competizioni più blasonate. Le indiscrezioni sono emerse grazie all’agenzia russa RIA. 🔗 Leggi su Oasport.it

