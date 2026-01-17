Pattinaggio di figura | Cizeron diffida Papadakis lei perde il ruolo di commentatrice alle Olimpiadi
Recentemente, Gabriella Papadakis ha pubblicato il suo primo libro, “Pour ne pas disparaître”, che affronta le problematiche della tossicità nel mondo del pattinaggio di figura. La sua pubblicazione ha suscitato reazioni, tra cui una diffida da parte di Jean-Jacques Cizeron, e ha portato alla perdita del ruolo di commentatrice alle Olimpiadi. Questa vicenda mette in luce le tensioni e le sfide di un settore in evoluzione.
Due giorni fa è infatti uscito il primo libro firmato da Gabriella Papadakis, intitolato “ Pour ne pas disparaître” (To Not Disappear) ” e incentrato sulla tossicità del mondo del pattinaggio di figura. Il testo era atteso da buona parte di appassionati ed addetti ai lavori, in quanto contenente anche alcuni retroscena scomodi sull’ex partner Guillaume Cizeron, in queste ore impegnato a Sheffield con Laurence Fournier Beaudry per vincere l’oro nella danza sul ghiaccio. Contrariamente alle previsioni, almeno in queste prime battute la pubblicazione del libro ha suscitato un effetto boomerang. Nelle ore che hanno preceduto la relase, Cizeron ha infatti informato di aver legalmente diffidato l’ex partner come forma di tutela. 🔗 Leggi su Oasport.it
