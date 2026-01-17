Pastore tedesco fugge da una villetta e vaga sulla statale | salvata dalla stradale

Un pastore tedesco si è allontanato dalla villetta e si è trovato a vagare sulla statale 379, nel tratto sud, vicino al santuario di Jaddico. La presenza dell’animale ha richiesto l’intervento della Polizia Stradale, che ha provveduto a metterlo in sicurezza. L’episodio evidenzia l’importanza di controllare gli animali domestici e di intervenire prontamente in situazioni di pericolo sulla strada.

BRINDISI - Disorientata, vagava sulla strada statale 379, carreggiata sud, all'altezza del santuario di Jaddico. Gli agenti della polizia stradale hanno salvato un'esemplare femmina di pastore tedesco. L'episodio è avvenuto nell mattinata di sabato 10 gennaio 2026. Alla fine, la padrona ha potuto riabbracciarla: l'animale era incolume. Intorno alle 11 sono arrivate molte chiamate alla sala operativa della sezione Polstrada di Brindisi: segnalavano la presenza di un cane di grossa taglia, che camminava al centro della statale, causando forte disagio alla circolazione stradale e problemi per l'incolumità degli utenti e dello stesso cane.

