Pastore | Allegri ha in mano i codici di questo Milan e la squadra lo segue

Nel podcast di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il successo del Milan di Allegri contro il Como, sottolineando come l’allenatore abbia il controllo della squadra e i giocatori seguano con fiducia le sue indicazioni. Il risultato di 1-3 evidenzia la capacità del tecnico di gestire al meglio il gruppo in una partita importante della Serie A.

Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, nel podcast di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato il successo (1-3) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, nell'ultima puntata del podcast di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato il successo (1-3) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Como di Cesc Fàbregas (rete di Christopher Nkunku, doppietta di Adrien Rabiot) in occasione del recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulle big italiane.

