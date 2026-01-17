Pasqua a gennaio | supermercato impazzito calendario disperso

In un supermercato locale, a gennaio, il caos regna sovrano. Tra prodotti dimenticati e scaffali disordinati, si mescolano dolci di stagione e prodotti natalizi ancora presenti. In questo scenario, compaiono improvvisamente le uova di Pasqua, come un'anticipazione insolita e fuori tempo. Un’immagine che riflette la confusione del periodo e la logica impazzita di un mercato che non si ferma.

Supermercato della zona, ore imprecisate. Tra un pandoro ancora sudato e un torrone in fase di decomposizione spirituale, spuntano LORO: le uova di Pasqua. Sì, a gennaio. Sì, davvero. La rete esplode. I commenti pure. C'è chi grida al complotto, chi alla truffa, chi controlla compulsivamente la data di scadenza come se stesse disinnescando una bomba. Secondo gli avvistatori, le uova erano lì, immobili, incartate, provocatorie. Risultato? Rete spaccata in due: Team Scandalo: "Non c'è più religione, stiamo bruciando la vita, l'apocalisse è alle porte".. Team Razionali: "Sono mini, sono sempre esistite, calmatevi e bevete una camomilla".

