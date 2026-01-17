Paranormal Activity 8 | Data uscita confermata | 17 Dicembre 2026

Paramormal Activity 8, l’ultimo capitolo della celebre saga horror, uscirà il 17 dicembre 2026. Paramount Pictures ha confermato la data di lancio, proseguendo la narrazione di una delle serie più note nel genere del found footage. L’attesa si concentra sull’evoluzione della storia e sulle nuove atmosfere che caratterizzeranno questa nuova avventura cinematografica.

Paramount Pictures ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Paranormal Activity 8, l’ottavo capitolo della saga horror che ha ridefinito il found footage. Il film arriverà nei cinema americani (e presumibilmente italiani poco dopo) il 17 dicembre 2026, posizionandosi come evento natalizio spaventoso per il pubblico. Paranormal Activity 8 Il ritorno della saga horror Dopo il successo del reboot Paranormal Activity: Parente Prossimo (2021) e anni di silenzio, la saga torna con un nuovo film che mantiene il DNA del franchise: found footage, terrore psicologico, possessioni e jump scare. Il titolo ufficiale non è ancora stato rivelato (per ora resta Paranormal Activity 8), ma Deadline conferma che si tratta di un capitolo completamente nuovo, non un sequel diretto di “Parente Prossimo”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

