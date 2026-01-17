Papà sono nei guai ho bisogno di soldi | e scatta la truffa su WhatsApp

Negli ultimi anni, le truffe via WhatsApp sono diventate sempre più comuni, spesso sfruttando messaggi che sembrano provenire da familiari o amici. Questi tentativi di frode mirano a ingannare le persone, inducendole a inviare denaro o informazioni personali. È importante riconoscere i segnali di allarme e adottare misure di sicurezza per proteggersi da queste insidie digitali.

Un nuovo sistema di frode si sta diffondendo sulla nota app di messaggistica. La Polizia postale: "Attenzione alle richieste di denaro sulla piattaforma. I criminali hackerano gli account degli utenti" “Papà, ho avuto un incidente: mi servono soldi, mi aiuti? Per favore.”. "Papà, mi si è rotto il telefono e ti sto scrivendo con quello di un mio amico. Sono nei guai". Sono solo alcuni dei messaggi ricevuti di recente sul telefonino da diversi utenti di WhatsApp. Una truffa bella e buona, che proviene da contatti conosciuti e da una piattaforma considerata sicura: WhatsApp, appunto. La nuova frontiera delle truffe online è segnalata dalla Polizia postale e riguarda anche la nostra provincia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: “Ho bisogno di soldi per operarmi”, ma la vittima non ci casca: cade nel vuoto la tentata truffa

Leggi anche: “Mamma sono rimasto al verde, riusciresti a darmi una mano?”: attenzione alla nuova truffa su WhatsApp che ruba i soldi agli utenti. Ecco come funziona

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alvino non arretra: “Guai a scucire lo scudetto ora” Sei punti di distanza non sono una sentenza. Carlo Alvino prova a rimettere ordine nel racconto che si è creato attorno al Napoli dopo il pari col Parma e la vittoria dell’Inter. “Non si molla, guai a mollare. Guai - facebook.com facebook