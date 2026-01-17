Panni stesi alle finestre nel mirino | Vietati solo se sgocciolano e niente distinzione tra centro e periferia

Il nuovo regolamento di polizia urbana in discussione affronta anche la questione dei panni stesi alle finestre e sui balconi. La proposta stabilisce che siano vietati solo se sgocciolano, senza distinzione tra centro e periferia. Si tratta di una norma che mira a regolamentare un'abitudine diffusa, mantenendo equilibrio tra decoro urbano e libertà individuale. La discussione è ancora in corso, con attenzione alle implicazioni pratiche e alle esigenze dei cittadini.

Tra le righe del nuovo regolamento di polizia urbana, in fase di discussione in prima commissione, si parla di panni appesi alle finestre e balconi dei palazzi. L'argomento può sembrare leggero, ma è stato molto approfondito a palazzo dei Priori soprattutto riguardo la differenza tra zone della città. In sostanza la prima domanda posta dall'opposizione è stata se il divieto riguarderà tutta la città o solo il centro storico. Perché se in periferia lo stendino ha un determinato impatto visivo, è sicuramente diverso in corso Italia, piazza del Comune o via Marconi. In realtà la bozza del regolamento non fa distinzioni: "Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili è vietato lavare, distendere o appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, tappeti, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili quando tale operazione provochi la caduta di polvere o lo sgocciolamento su aree soggette a pubblico passaggio", recita il documento.

