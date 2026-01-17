Panchine saltate una questione di nuovi poteri | i casi di Chelsea Real e United

Negli ultimi anni, il ruolo dell'allenatore nel calcio si è evoluto, con un trasferimento di potere verso i giocatori e le strutture dirigenziali. Club come Chelsea, Real Madrid e Manchester United mostrano come le decisioni siano sempre più influenzate da fattori esterni e da dinamiche aziendali. Questa trasformazione evidenzia un cambiamento nelle gerarchie tradizionali, rendendo il risultato sportivo solo uno degli aspetti considerati nelle strategie dei club.

Il 2026 è iniziato come un anno nero per gli allenatori da top club: licenziati quasi sempre per non aver capito come era cambiato il loro ruolo, e alla fine per cattivi rapporti, con i giocatori o con la società. Questione di governance, questione di feeling. Capire il proprio ruolo all'interno di strutture complesse sta diventando per i tecnici più difficile che decidere come mettere la squadra in campo. Nei casi di Chelsea, Manchester United e Real Madrid, tre istituzioni del calcio mondiale, non è cambiato solo il nome sul cartellino della panchina: è cambiata la percezione stessa di cosa significhi guidare un grande club oggi.

