Pallavolo Serie A2 Emma Villas verso Catania Gitto | Serenità nella testa

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena si prepara ad affrontare domani la trasferta contro Sviluppo Sud Catania, nella seconda giornata del girone di ritorno di Serie A2 maschile di pallavolo. La squadra lavora con concentrazione e serenità, puntando a mantenere un ritmo stabile e concentrato per ottenere un risultato positivo. La sfida si inserisce nel consueto percorso di approfondimento e preparazione in vista delle prossime gare.

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena si appresta ad affrontare domani la Sviluppo Sud Catania in trasferta per la seconda gara del girone di ritorno. I toscani, in questo momento, occupano la nona posizione a 18 punti, a pari merito con Fano e Macerata. I siciliani invece sono undicesimi a 16 punti e sono reduci da una sconfitta in trasferta proprio contro Macerata. Lo scontro tra le due formazioni domani al PalaCatania sarà dunque fondamentale in ottica playoff. Da una parte la formazione di Petrella è alla ricerca di punti fondamentali per rimanere sulla scia mentre Catania cerca un successo per rientrare in corsa visto che solo due punti la separano dall’ottavo posto che vale l’accesso alla post season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

