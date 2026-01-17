Pallanuoto Siena | in evidenza la prima squadra e i giovani

La Pallanuoto Siena Uisp ha recentemente disputato un doppio concentramento casalingo, coinvolgendo le squadre Under 14 Siena Bianco, Under 14 Siena Nero e Under 12. L'evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per tutte le categorie, evidenziando l’impegno della società nel favorire lo sviluppo dei giovani atleti e la crescita della disciplina in città.

La Pallanuoto Siena Uisp è stata protagonista del doppio concentramento casalingo che ha coinvolto le formazioni Under 14 Siena Bianco, Under 14 Siena Nero e Under 12. Tre gare impegnative, da cui sono arrivate indicazioni importanti. In evidenza la prova del Siena Bianco (foto in alto a destra), che si sono imposti sullo Sporting Camaiore per 10-7 dopo una gara combattuta e risolta con un finale di grande personalità. Dopo un avvio equilibrato, con Camaiore avanti di misura al termine del primo tempo (1-2), i bianconeri hanno mantenuto ordine e lucidità nelle due frazioni centrali, entrambe chiuse sul 2-2.

