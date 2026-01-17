Pallamano Europei 2026 | Francia Norvegia e Svezia a segno senza problemi
Durante la terza giornata degli Europei maschili di pallamano del 2026, le squadre di Francia, Norvegia e Svezia hanno ottenuto vittorie senza particolari difficoltà. Questi risultati consolidano la loro posizione nella competizione, evidenziando un buon livello di preparazione e coordinazione. La fase prosegue con interessanti incontri e sfide che continueranno a definire le classifiche e le potenziali favorite per il titolo europeo.
Francia, Norvegia e Svezia non commettono errori durante la terza giornata degli Europei maschili di pallamano. In azione sono scesi in campo i protagonisti del Gruppo A, C e E, tutti duelli validi per il ‘Preliminary round’. I francesi ed i norvegesi, rispettivamente campioni in carica e padroni di casa, hanno regolato presso l’Unity Arena di Bærum (Norvegia) rispettivamente contro l’Ucraina (26-46) e la Cechia (25-29). Solida giornata anche per un’altro paese ospitante: la Svezia. Il pubblico di Malmö ha visto vincere gli atleti di casa, gli scandinavi hanno regolato l’Olanda (36-31) nel primo duello per quanto riguarda il ‘Gruppo E’. 🔗 Leggi su Oasport.it
