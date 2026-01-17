Palermo rende omaggio a Maria Di Gesù insegnante deportata nei lager nazisti

A Palermo si rende omaggio a Maria Di Gesù, insegnante e partigiana deportata nei lager nazisti. L'iniziativa, promossa questa mattina in via Giuseppina Turrisi Colonna, è stata organizzata dal giornalista Leone Zingales, esperto di memoria storica. L'evento è un momento di riflessione per ricordare il suo impegno e il sacrificio in nome della libertà e della memoria collettiva.

Un momento di riflessione per ricordare la docente-partigiana Maria Di Gesù. L'ha promossa questa mattina in via Giuseppina Turrisi Colonna, il giornalista Leone Zingales, scrittore e divulgatore della Memoria. Si è trattato del terzo evento della programmazione del Comune di Palermo per celebrare la Giornata della Memoria del 27 gennaio. Il momento di riflessione dedicato a Maria Di Gesù, per la quale nel 2020 è stata posata una pietra d'inciampo, ha avuto luogo davanti all'ultima residenza della docente scomparsa.

