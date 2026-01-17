Palermo ha una capolista l' Athletic batte la Sancataldese ed è primo almeno per una notte

L’Athletic Club Palermo ottiene la quarta vittoria consecutiva, battendo la Sancataldese per 2-1 al Velodromo. Con questa prestazione, i nerorosa si piazzano temporaneamente in testa alla classifica, in attesa del risultato dell’Igea Virtus, impegnata domani ad Acireale. La squadra conferma il buon momento e si prepara alle prossime sfide con fiducia.

I nerorosa vanno avanti di due reti nel primo tempo con Crivello e Zalazar e nella ripresa resistono nonostante il gol degli ospiti. Quarta vittoria consecutiva e domenica 25 c'è lo scontro al vertice con l'Igea Virtus Arriva la quarta vittoria consecutiva per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa davanti al pubblico del Velodromo si regalano una notte da capolista - in attesa del risultato dell'Igea Virtus impegnata domani ad Acireale - grazie alla vittoria per 2-1 contro la Sancataldese, nell’anticipo della 20^ giornata del girone I di Serie D. Una prova corale di spessore della squadra di Emanuele Ferraro (oggi squalificato e sostituito in panchina dall’allenatore in seconda, Domenico Marino), che nel primo tempo ha indirizzato la partita e nella seconda frazione ha retto il ritorno di un’ottima Sancataldese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

