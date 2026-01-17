Palermo condanna all’oratorio per i rumori | il sindaco Lagalla lancia una colletta solidale

Da dayitalianews.com 17 gen 2026

Il Tribunale di Palermo ha condannato la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù al pagamento di 45mila euro per i disturbi causati dall’oratorio ai residenti di via Filippo Parlatore. Il sindaco Roberto Lagalla ha commentato la decisione, annunciando anche una colletta solidale per affrontare la situazione. Questa vicenda evidenzia le sfide tra attività religiose e qualità della vita nei quartieri cittadini.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha commentato la decisione del Tribunale di Palermo che ha condannato la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù al pagamento di 45mila euro per il disturbo alla quiete causato dalle attività dell'oratorio ai residenti di via Filippo Parlatore. Il primo cittadino ha dichiarato di accogliere la sentenza con rispetto, sottolineando come in uno Stato di diritto le decisioni della magistratura debbano essere sempre rispettate e applicate senza esitazioni. Il diritto alla quiete e le ragioni dei residenti.

