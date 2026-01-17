Palazzo Formento a rischio crollo l' Ordine degli Architetti al Comune | Va acquistato e recuperato

Palazzo Formento, uno dei rari esempi della Messina pre-terremoto, versa in condizioni preoccupanti. Dopo le richieste del Comitato, le posizioni di Pd e Fratelli d’Italia, ora anche l’Ordine degli Architetti sollecita il Comune a intervenire, evidenziando l’urgenza di un acquisto e recupero dell’edificio. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di preservare un patrimonio storico di grande valore.

Prima il Comitato, poi Pd e Fratelli d'Italia, adesso anche l'Ordine degli Architetti. Restano accesi i riflettori sulle condizioni di Palazzo Formento, una delle poche testimonianze della Messina pre terremoto. Così come fatto dai consiglieri Alessandro Russo e Dario Carbone nei giorni scorsi.

