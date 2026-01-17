Palazzo Formento a rischio crollo l' Ordine degli Architetti al Comune | Va acquistato e recuperato
Palazzo Formento, uno dei rari esempi della Messina pre-terremoto, versa in condizioni preoccupanti. Dopo le richieste del Comitato, le posizioni di Pd e Fratelli d’Italia, ora anche l’Ordine degli Architetti sollecita il Comune a intervenire, evidenziando l’urgenza di un acquisto e recupero dell’edificio. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di preservare un patrimonio storico di grande valore.
Prima il Comitato, poi Pd e Fratelli d'Italia, adesso anche l'Ordine degli Architetti. Restano accesi i riflettori sulle condizioni di Palazzo Formento, una delle poche testimonianze della Messina pre terremoto. Così come fatto dai consiglieri Alessandro Russo e Dario Carbone nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Palazzo Trifiletti a rischio crollo imminente: il Comune obbliga i proprietari a metterlo in sicurezza
Leggi anche: Recupero Palazzo Formento, il Comune interessato solo se esiste un progetto: l'ira di Pd e Fratelli d'Italia
Palazzo Formento a rischio crollo, l'Ordine degli Architetti al Comune: Va acquistato e recuperato; Palazzo Formento, Russo e Carbone contro l’intervento dell’assessore Caruso; Crollo alle Masse, subito un bypass. Altri interventi a Santo Stefano Briga e Altolia; Maltempo a Messina. Crolla un pezzo di strada a Massa San Nicola, chiusa al traffico la sp 45.
Palazzo Formento. Russo e Carbone chiedono tavolo urgente con proprietari e Regione - Russo e Carbone chiedono tavolo urgente con proprietari e Regione appeared first on Tempostretto. msn.com
Palazzo Formento, l’Ordine degli architetti al Comune: “Salvatelo” - L’Ordine degli architetti della provincia di Messina esprime “profonda preoccupazione per il perdurare dello stato di abbandono in cui versa Palazzo Formento (sul Viale ... msn.com
Ordine degli Architetti PPC di Messina: "Palazzo Formento in condizioni critiche, perderlo è danno irreparabile" - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.