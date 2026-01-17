Palas è giallo sul ritardo dell’apertura e la Lega attacca | La città attende risposte

Il nuovo palazzetto dello sport di Cattolica, completato da mesi con un investimento di circa 2 milioni di euro, resta ancora chiuso, generando preoccupazioni nella comunità. La Lega ha sollevato dubbi sul ritardo nell’apertura, sottolineando la necessità di risposte chiare da parte delle autorità. La situazione evidenzia l’attuale fase di attesa e di chiarimento sulla gestione e sulla futura fruibilità della struttura.

Il nuovo palazzetto dello sport di Cattolica torna al centro delle polemiche. La struttura, realizzata ex novo nella zona dello stadio, con un investimento di circa 2 milioni di euro, è stata completata da mesi, ma resta ancora chiusa. A luglio era stata individuata anche la gestione, tuttavia, i cancelli non si sono mai aperti e la città continua a non poter usufruire di quella che avrebbe dovuto essere la nuova casa dello sport. "Già questa estate l’opera sarebbe dovuta essere prossima all’apertura e, soprattutto, esisteva una prospettiva concreta di utilizzo della struttura stessa", afferma Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

