Il nuovo palazzetto dello sport di Cattolica, completato da mesi con un investimento di circa 2 milioni di euro, resta ancora chiuso, generando preoccupazioni nella comunità. La Lega ha sollevato dubbi sul ritardo nell’apertura, sottolineando la necessità di risposte chiare da parte delle autorità. La situazione evidenzia l’attuale fase di attesa e di chiarimento sulla gestione e sulla futura fruibilità della struttura.

Il nuovo palazzetto dello sport di Cattolica torna al centro delle polemiche. La struttura, realizzata ex novo nella zona dello stadio, con un investimento di circa 2 milioni di euro, è stata completata da mesi, ma resta ancora chiusa. A luglio era stata individuata anche la gestione, tuttavia, i cancelli non si sono mai aperti e la città continua a non poter usufruire di quella che avrebbe dovuto essere la nuova casa dello sport. "Già questa estate l’opera sarebbe dovuta essere prossima all’apertura e, soprattutto, esisteva una prospettiva concreta di utilizzo della struttura stessa", afferma Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palas, è giallo sul ritardo dell’apertura e la Lega attacca: "La città attende risposte"

Leggi anche: Sicurezza, Imperato (FdI) attacca la Giunta: “Città stanca e spaventata, servono risposte concrete”

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

E'giallo a Trapani per l'uomo senza vita, riverso a terra in una pozza di sangue, individuato poco prima della mezzanotte nei pressi di una struttura in disuso non lontana dal PalaShark. #trapani #ioseguotgr #tgrsicilia x.com

Quando l’inverno si illumina di giallo Vi portiamo lungo 130 km di profumi e colori sulla Costa Azzurra, alla scoperta della Strada della Mimosa Da gennaio a marzo, tra fioriture dorate e festival iconici come il Carnevale di Nizza e la Festa dei Limoni di - facebook.com facebook