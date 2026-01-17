Le pagelle di Napoli-Sassuolo evidenziano una gara equilibrata, con Lobotka protagonista e decisivo nel centrocampo azzurro. Juan Jesus si conferma una presenza solida in difesa, mentre Doig si distingue sulla corsia sinistra. I neroverdi si mostrano positivi e organizzati, soprattutto sulla fascia mancina, dimostrando un buon approccio alla partita. Un confronto che mette in luce gli aspetti più importanti delle due squadre in questa occasione.

Il Napoli archivia la pratica Sassuolo con una vittoria di misura, fondamentale per il cammino in campionato. Nel 21° turno di Serie A, i Partenopei si impongono per 1-0 grazie a una prova di solidità difensiva e al guizzo vincente del suo metronomo di centrocampo. Il migliore in campo è senza dubbio Juan Jesus (voto 7.5). Il difensore brasiliano, chiamato a guidare il reparto, sfodera una prestazione monumentale: sempre attento e reattivo, al 10' compie un intervento decisivo salvando una rete praticamente fatta. Un muro invalicabile. La copertina, però, spetta al match-winner: Gol Stanislav Lobotka (voto 7). 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Napoli Sassuolo: Lobotka decide, Juan Jesus è un muro, bene Doig!

