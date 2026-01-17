Pagelle discesa Tarvisio 2026 | sorelle Delago fuori dal tunnel; allarme Sofia Goggia | ha perso scorrevolezza
Le pagelle della discesa di Tarvisio 2026 offrono un quadro chiaro delle performance delle atlete. Nicol Delago si distingue con un 10 e lode, segnando un momento di grande soddisfazione. Al contrario, le sorelle Delago escono dal tunnel delle aspettative, mentre Sofia Goggia manifesta preoccupazioni per la perdita di scorrevolezza. Un evento che evidenzia le sfide e le emozioni di questa competizione importante nel calendario dello sci alpino.
PAGELLE DISCESA TARVISIO 2026. Sabato 17 gennaio Nicol Delago, 10 e lode: l’apice della carriera, il giorno tanto agognato, a lungo inseguito e finalmente materializzato. Era la sua occasione, la sua pista. Nessuna vera difficoltà tecnica, solo la necessaria capacità di far correre gli sci e accarezzare la neve nei curvoni. Le doti di scivolatrice dell’azzurra sono eccelse, non lo scopriamo oggi. A 30 anni, e dopo cinque podi in Coppa del Mondo, si regala la prima vittoria. Non si è mai scoraggiata dinanzi alle difficoltà. Ha attraversato stagioni di buio totale, con una crisi tecnica da cui non riusciva proprio ad uscire. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago vince! Bene Nadia Delago, che succede a Sofia Goggia?
Leggi anche: Nicol Delago vince la discesa di Tarvisio: primo trionfo in Coppa del Mondo. Allarme per Sofia Goggia
Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne; Nicol Delago miglior tempo nella seconda prova della discesa libera, bene anche Nadia. Goggia ancora lontana; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Tarvisio e Wengen, startlist, canali, streaming; Solo una discesa sottotono a Zauchensee, quando torna in gara Sofia Goggia? Filotto in Italia: il calendario.
Classifica discesa libera femminile Tarvisio 2026 - Chi sono le favorite della discesa libera femminile di Tarvisio 2026 sulla pista Di Prampero: Goggia, Suter, Štuhec e outsider. discoveryalps.it
Nicol Delago da sogno, prima vittoria nella discesa di Tarvisio! Goggia chiude solo 11a - La trentenne di Selva di Val Gardena è la più veloce sulla Di Prampero e conquista il primo successo davanti alla tedesca Weidle: "Un trionfo dal significato enorme" ... corrieredellosport.it
La sciatrice Nicol Delago ha vinto la discesa libera a Tarvisio: è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo in carriera - La sciatrice italiana Nicol Delago ha vinto la gara di discesa libera a Tarvisio, località montana del Friuli Venezia Giulia: è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci. ilpost.it
Napoli-Parma 0-0, pagelle - Torna il virus della pareggite, torna il Politano fumoso, torna l'arbitro Fabbri Il campionato è ancora a metà ma il mesto zero a zero vanifica l’impresa di domenica a San Siro. Peccato. Resta il mostro Robotka. Di Fabrizio d'Esposito - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.