Pagelle discesa Tarvisio 2026 | sorelle Delago fuori dal tunnel; allarme Sofia Goggia | ha perso scorrevolezza

Le pagelle della discesa di Tarvisio 2026 offrono un quadro chiaro delle performance delle atlete. Nicol Delago si distingue con un 10 e lode, segnando un momento di grande soddisfazione. Al contrario, le sorelle Delago escono dal tunnel delle aspettative, mentre Sofia Goggia manifesta preoccupazioni per la perdita di scorrevolezza. Un evento che evidenzia le sfide e le emozioni di questa competizione importante nel calendario dello sci alpino.

PAGELLE DISCESA TARVISIO 2026. Sabato 17 gennaio Nicol Delago, 10 e lode: l’apice della carriera, il giorno tanto agognato, a lungo inseguito e finalmente materializzato. Era la sua occasione, la sua pista. Nessuna vera difficoltà tecnica, solo la necessaria capacità di far correre gli sci e accarezzare la neve nei curvoni. Le doti di scivolatrice dell’azzurra sono eccelse, non lo scopriamo oggi. A 30 anni, e dopo cinque podi in Coppa del Mondo, si regala la prima vittoria. Non si è mai scoraggiata dinanzi alle difficoltà. Ha attraversato stagioni di buio totale, con una crisi tecnica da cui non riusciva proprio ad uscire. 🔗 Leggi su Oasport.it

