oroscopo di domani 18 gennaio 2026 per tutti i segni zodiacali secondo barbanera

L’oroscopo di domani, 18 gennaio 2026, secondo Barbanera, offre una panoramica delle energie e delle influenze planetarie che caratterizzeranno la giornata. Analizzando le posizioni dei corpi celesti rispetto alla Terra, si delineano possibili spunti e orientamenti per ogni segno zodiacale, aiutando a comprendere meglio le tendenze e le opportunità imminenti.

Ariete. 213 – 204Nervi a fior di pelle a causa degli imprevisti sul lavoro. Evitiamo di riversare il malumore su ci sta vicino per non peggiorare ulteriormente le cose. Se le cose non girano come vorremmo, facciamo il punto della situazione e riflettiamo sul da farsi. Toro. 214 – 205Spira un vento di serenità, con la Luna in Capricorno vivacizzata dal trigono di Urano. Un regalo inatteso ci procura un grande piacere. Possiamo contare su un’organizzazione ben congegnata, ora è importante puntare su progetti nuovi. Gemelli. 215 – 216La giornata di per sé non è esaltante, ma un briciolo di monotonia non è da disprezzare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

