Ordine dei commercialisti di Como Ottavio Mansi eletto presidente fino al 2030

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como ha concluso le elezioni per il rinnovo degli organi, svoltesi il 15 e 16 gennaio 2026. Ottavio Mansi è stato confermato presidente, incarico che manterrà fino al 2030. La votazione ha rafforzato la continuità e la stabilità dell'ente, volto a sostenere la professione nel territorio comasco.

Si sono concluse con successo le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como, svoltesi nei giorni 15 e 16 gennaio 2026. La lista "Un Progetto Che Unisce" ha ottenuto la fiducia degli iscritti, portando all'elezione del Dott. Ottavio Francesco Mansi quale nuovo Presidente dell'Ordine per il mandato 2026-2030. Il neo Presidente ha dichiarato: "Grazie a tutte e tutti, nessuno escluso. A chi ha votato e a chi non ha potuto, a chi ci ha sostenuto e a chi ha fatto scelte diverse: il mio impegno sarà per ognuno di voi. Sarò presenza, ascolto, azione concreta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Ordine dei Commercialisti, Paolo Gasperoni è il nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030

Leggi anche: Ferrara nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Liratv. . Commercialisti: Sergio Cairone è il nuovo Presidente Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #lista #commercialisti #sergio #cairone #presidente #tornata #ordine #dottori # - facebook.com facebook