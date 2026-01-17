Ordinato un nuovo diacono nella Chiesa udinese

Lo scorso 4 gennaio, nella Chiesa di Udine, si è svolta una cerimonia di ordinazione diaconale. Federico Cussigh, Francisco Garzon Medina (attualmente in cammino verso il presbiterato), Pierluigi Morsanutto e Demetrio Spanti hanno ricevuto il ministero del diaconato, segnando un momento importante nel loro percorso di fede e servizio alla comunità.

Lo scorso 4 gennaio la grande festa per l’ordinazione diaconale di Federico Cussigh, Francisco Garzon Medina (in cammino verso il presbiterato), Pierluigi Morsanutto e Demetrio Spanti. A loro, domenica 18 gennaio, si aggiungerà un nuovo confratello nel diaconato. Giulio Deganutti sarà ordinato diacono nell’abbazia di San Gallo a Moggio Udinese, alle 16, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine. “La vocazione al diaconato è maturata in modo naturale nella mia vita, progressivamente, — racconta Deganutti — fu una delle suore di Maria Bambina che prestavano servizio a Moggio fino a una decina di anni fa, suor Rosella, a dirmi, un giorno: “Ti vedrei bene a fare il diacono”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: La Chiesa italiana chiude il cammino sinodale: apertura su donne diacono e accoglienza Lgbt Leggi anche: Nella chiesa a Monza c'è un nuovo capolavoro: chi l'ha dipinto e quando sarà svelato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chiesa udinese in festa per l’ordinazione diaconale di Giulio Deganutti; Ribera: Ordinato diacono don Leonardo Renda. Il messaggio del sindaco Ruvolo alla celebrazione a Palermo; Ribera: Leonardo Renda ordinato diacono celebra domenica a San Giovanni Bosco. Ordinato un nuovo diacono nella Chiesa udinese - Si tratta di Giulio Deganutti, 61 anni, che domenica 18 gennaio riceverà il diaconato nella sua comunità, Moggio Udinese ... udinetoday.it

Diocesi: Pompei, il 26 aprile sarà ordinato un nuovo diacono - Sarà ordinato diacono, il 26 aprile, nella diocesi di Pompei l’accolito Giuseppe Cutolo. agensir.it

Antonio Argentino ordinato Diacono - Grande festa per tutta la città di San Marco in Lamis, dove questa sera, solennità dell'Epifania del Signore, nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata l'Arcivescovo Ferretti ha conferito ... sanmarcoinlamis.eu

: Il nuovo anno porta con sé un quadro più chiaro e ordinato degli incentivi per la casa: regole definite, una distinzione netta tra prima casa e altri immobili e agevolazioni pensat - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.