Ordinato un nuovo diacono nella Chiesa udinese

Lo scorso 4 gennaio, nella Chiesa di Udine, si è svolta una cerimonia di ordinazione diaconale. Federico Cussigh, Francisco Garzon Medina (attualmente in cammino verso il presbiterato), Pierluigi Morsanutto e Demetrio Spanti hanno ricevuto il ministero del diaconato, segnando un momento importante nel loro percorso di fede e servizio alla comunità.

Lo scorso 4 gennaio la grande festa per l’ordinazione diaconale di Federico Cussigh, Francisco Garzon Medina (in cammino verso il presbiterato), Pierluigi Morsanutto e Demetrio Spanti. A loro, domenica 18 gennaio, si aggiungerà un nuovo confratello nel diaconato. Giulio Deganutti sarà ordinato diacono nell’abbazia di San Gallo a Moggio Udinese, alle 16, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine. “La vocazione al diaconato è maturata in modo naturale nella mia vita, progressivamente, — racconta Deganutti — fu una delle suore di Maria Bambina che prestavano servizio a Moggio fino a una decina di anni fa, suor Rosella, a dirmi, un giorno: “Ti vedrei bene a fare il diacono”. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

