Orban il 9 affamato di gol | già sei i centri in campionato Il Verona riparte da lui
Orban, il centravanti nigeriano, si conferma protagonista del campionato con già sei gol all’attivo. Per il Verona, lui rappresenta un elemento chiave nel rilancio della squadra, pronta a ripartire da Cremona dopo un inizio positivo. La sua presenza in attacco si rivela determinante per affrontare le sfide future, mentre la squadra si prepara a migliorare ulteriormente nel prosieguo della stagione.
I gol e la carica di Gift Orban per inseguire la salvezza. Obiettivo che si è complicato parecchio per il Verona dopo le quattro sconfitte nelle ultime cinque. Il riscatto gialloblù, arrivato con le due vittorie di fila con Atalanta e Fiorentina, è franato in queste settimane. L’Hellas ha bisogno di punti e di un immediato rilancio, da cogliere lunedì, nella trasferta dello Zini con la Cremonese. Con Orban a guidare l’attacco. Il centravanti nigeriano ha segnato con il Bologna il sesto gol in campionato. E sempre Orban, con un’iniziativa personale, ha portato all’autorete di Freuler che ha riaperto l’incontro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
