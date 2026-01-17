ora una commissione comunale sul centro diurno di via anfossi

La Commissione comunale Welfare e Salute esaminerà i piani del Comune riguardanti il Centro Diurno Disabili di via Anfossi. La riunione mira a valutare le iniziative e gli interventi previsti per il servizio, con l’obiettivo di garantire un supporto adeguato alle persone con disabilità. La discussione rappresenta un passo importante nel percorso di miglioramento delle strutture e delle risorse dedicate al settore.

I piani del Comune per il Centro Diurno Disabili (CDD) di via Anfossi saranno discussi dalla Commissione comunale Welfare e Salute. A chiedere una seduta dedicata al tema è stato Marco Fumagalli, capogruppo della Lista Sala. Dello stesso partito il presidente della Commissione di Palazzo Marino: Paolo Petracca. La seduta sarà calendarizzata "a febbraio". "Ritengo necessario un approfondimento in modo che si possano prendere le decisioni migliori per tutelare i ragazzi, le famiglie e l’investimento fatto nel Centro di via Anfossi" spiega Fumagalli. Come riportato ieri, due famiglie hanno presentato un ricorso al Tar contro la volontà dell’assessorato comunale al Welfare di trasferire le persone con grave e gravissima disabilità attualmente ospitati in via Anfossi in altri CDD per poter trasformare quello di via Anfossi in un Centro Socio Educativo (CSE) e ridurre così le liste d’attesa relative a questo servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

