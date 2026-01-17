Operaio morto schiacciato da un macchinario Artena e Colleferro proclamano il lutto cittadino

A Artena e Colleferro è stato proclamato il lutto cittadino in seguito alla tragica morte di Erri Talone, operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro martedì 13 gennaio. La decisione riflette il cordoglio delle comunità locali per la perdita di un lavoratore. I funerali si terranno in giornata, e si rinnova l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei lavoratori.

