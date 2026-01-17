OpenAi Musk chiede maxi risarcimento da 109,4 miliardi di dollari per ‘guadagni illeciti’

Elon Musk ha presentato una richiesta di risarcimento a OpenAI per circa 109,4 miliardi di dollari, contestando presunti guadagni illeciti derivanti dal suo coinvolgimento come co-fondatore. La controversia riguarda le modalità di sviluppo e i profitti dell'azienda, con Musk che accusa OpenAI di aver tratto vantaggi illeciti dalle sue iniziali contribuzioni. La vicenda evidenzia tensioni nel settore dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni legali.

(Adnkronos) – Elon Musk chiede a OpenAi un risarcimento fino a 109,4 miliardi di dollari accusando l'azienda sviluppatrice di ChatGpt di "guadagni illeciti" derivanti dal suo iniziale supporto, in qualità di co-fondatore. Nei documenti depositati ieri presso un tribunale della California, gli avvocati di Musk citano una perizia nella controversia legale, in corso dal 2024. Musk sostiene di essere stato illegittimamente privato del valore del suo investimento. OpenAI respinge le accuse e in un comunicato afferma che Musk avrebbe "gravemente travisato" i documenti scritti. Secondo l'esperto consultato dal team legale di Musk, il miliardario sudafricano ha contribuito con 38 milioni di dollari al finanziamento iniziale di OpenAI, oltre a fornire contatti chiave nel settore e competenze tecniche. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

