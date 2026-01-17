‘Open Day dell’Ente di Formazione FAPAS di Benevento in programma per lunedì 19 Gennaio 2026

Lunedì 19 gennaio 2026 si terrà l’Open Day dell’Ente di Formazione FAPAS di Benevento, dedicato ai percorsi di formazione artistica per acconciatori. Un’occasione per conoscere l’offerta formativa e approfondire le opportunità di crescita professionale nel settore. L’evento è rivolto a chi desidera approfondire i programmi e i servizi dell’ente, in un contesto informativo e senza impegno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prenderà il via lunedì 19 gennaio 2026 l’Open Day dell’Ente di Formazione FAPAS-Formazione Artistica per Acconciatori nel Sannio. L’evento si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 16.30 e sarà un’occasione per presentare al pubblico l’intera offerta formativa FAPAS. Il programma comprende, tra gli altri, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) completamente gratuiti, nonché i corsi per Operatore del Benessere, Acconciatore ed Estetista. Oltre alla presentazione dei corsi, sono previste dimostrazioni pratiche e l’esposizione dei progetti realizzati dagli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

